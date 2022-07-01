Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarına göre, Muğla'nın Milas ilçesinde 2 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan alırken, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, “İlçemizde 2 öğrencimiz Türkiye birinciliğini paylaşarak bizleri gururlandırmıştır” dedi. 5 Haziran’da gerçekleştirilen LGS sonuçları açıklandı.

Sınava katılan 1 milyon 38 bin 492 adayın 193'ü tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Öğrencilerin yaklaşık yüzde 10’u, 400-500 puan aralığında yer aldı. Sınava Milas'tan katılan Kuzey Göktepe ile Pelin Helvacı Türkiye birinciliğini paylaşanlar arasında yer aldı. Başarılı öğrencileri tebrik eden Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Haziran 2022 tarihinde yapılan LGS sınavı sonuçları bugün açıklanmıştır. Açıklanan bu sonuçlara göre merkezi sınava katılan öğrencilerden Türkiye geneli 193 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak tam puan almıştır. İlçemizde de 2 öğrencimiz Türkiye birinciliğini paylaşarak bizleri gururlandırmıştır.Sınav sonuçlarının analizlerine göre ilçe başarı ortalamamızın bu yılda artarak devam ettiğini görmüş olmanın verdiği mutlulukla; bu başarılarda emeği geçen tüm okul idarecilerimizi, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi yürekten kutlar, başarılarının devamını dilerim” dedi.