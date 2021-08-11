Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince yapılan çalışmanın ardından, İstanbul'dan Tekirdağ'a gelen bir panelvan, TOKİ uygulama noktasında durduruldu.

Kontrollerde, 8 Filistin ve 3 Suriye uyruklu sığınmacı yakalandı. Aracın sürücüsü Irak uyruklu M.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.