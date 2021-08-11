Valilikten yapılan açıklamaya göre, Silopi Devlet Hastanesini ziyaret eden Pehlivan, yürütülen çalışmalar hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Başıbüyük ve hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Tedavi gören hasta ve yakınlarıyla görüşen Pehlivan, hastalara acil şifa diledi.

Pehlivan, sağlık çalışanlarına özellikle salgın döneminde özveri ve fedakarlıkla yaptığı hizmetlerden dolayı milletçe müteşekkir olduklarını kaydetti.

Sağlık hizmetlerinin 7 gün 24 esasına göre kesintisiz devam eden hizmet alanı olduğunu belirten Pehlivan, "Şifa kapısı hastanelerimizde gerek tertip düzen, gerek iş ve işlemlerin zamanında, etkin bir şekilde yerine getirilmesi ve gerekse vatandaşlarımıza devletimizin şefkat yüzünün samimiyetle gösterilmesi hususundaki hassasiyetin bütün çalışanlar tarafından daim kılınması hayati öneme haiz olmuştur." ifadelerini kullandı.

Vali Pehlivan, daha sonra 50 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 20 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri binalarının şantiye sahasında incelemelerde bulundu.

Daha sonra Vali Pehlivan, Görümlü ve Çalışkan beldelerinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Pehlivan, salgınla mücadelede aşılamanın hayati öneme haiz olduğunu, sırası gelenin mutlaka aşısını yaptırması gerektiğini aktardı.

Salgın sürecinin devam ettiğini vurgulayan Pehlivan, "Maske, temizlik ve mesafe başta olmak üzere tedbirlere uymaya devam edelim." dedi.