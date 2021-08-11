Belediyeden yapılan açıklamada, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına görevli olarak giden Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personellerinin Sivas'a döndüğü belirtildi.

Yangın söndürmede özveriyle çalışan itfaiye personeline teşekkür eden Başkan Bilgin, "Manavgat'ta meydana gelen yangın sebebiyle Afat İl Müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde bizden talep edilen desteği hemen sağladık. Mesai arkadaşlarımızda 10 gündür Manavgat'ta yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına destek oluyorlardı. Yangının söndürülmesiyle görev yerlerine tekrar geldiler." ifadelerini kullandı.

Zorlu geçen bu süreçte devlet millet kaynaşmasının ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü aktaran Bilgin şunları kaydetti:

"Bizler de yapmamız gerekeni yaparak on gün boyunca ilgili birimlerimizin koordinesinde nerede ihtiyaç varsa o bölgedeki yangına müdahale ederek yangınla mücadele ettik. Ben bu konuda ekibimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah Rabbim bizi bir daha böyle büyük sınavlarla imtihan etmez. Biz her zaman doğal afetlere hazırlıklı olacağız, tedbirimizi elden bırakmayacağız. Bu noktada ilimiz genelinde de itfaiye teşkilatımız yangına her an müdahale edecek şekilde ve nazır beklemektedir. Ancak biz hemşerilerimizden bu konuda daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Özellikle mesire alanlarında, ormanlarımızda yangına sebebiyet verecek hususlardan kaçınmaları daha dikkatli olmalarını da rica ediyoruz."

İtfaiye personelleri ise Manavgat'ta yapılan çalışmalar hakkında Bilgin'e bilgi verdi.