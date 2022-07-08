Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ ve İzmir'de tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

İki ilde 19 ikamet ve 14 iş yerinde yapılan aramada 2 milyon 579 bin boş ve 800 bin dolu makaron, 19 bin sigara sarma kağıdı, 4 sigara dolum makinesi, 3 bin 800 TAPDK bandrolü, 150 kilogram tütün, av tüfeği ve 19 fişek, tabanca ve 50 mermi ele geçirildi.

Operasyonda 6 sigara imalathanesi deşifre edildi, 20 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.