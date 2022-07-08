Sinop İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, canlı hayvan pazarında vatandaşlara dolandırıcılık ve sahte para konularında bilgilendirme yaptı.

Fabrikaları da ziyaret eden ekipler, burada Kadına Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirmede bulunup, broşür dağıttı.

İlçede ekiplerce ayrıca dron ile trafik denetimi de gerçekleştirildi.