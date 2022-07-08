Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 11:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Boyabat'ta bayram tedbirleri hayata geçirildi
[Fotograf: AA]
Boyabat ilçesinde emniyet ekiplerince Kurban Bayramı tedbirleri uygulamaya konuldu.
Sinop İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, canlı hayvan pazarında vatandaşlara dolandırıcılık ve sahte para konularında bilgilendirme yaptı.
Fabrikaları da ziyaret eden ekipler, burada Kadına Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirmede bulunup, broşür dağıttı.
İlçede ekiplerce ayrıca dron ile trafik denetimi de gerçekleştirildi.
Etiketler: Sinop Kurban Bayramı
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