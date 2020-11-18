İzmir'de kemik erimesine bağlı olarak omurgasında çökme kırığı oluşan ve bu nedenle yürüyemeyen hasta, doktorların kırığın oluştuğu kemiğe uyguladıkları kemik çimentosu tedavisi sayesinde yeniden yürümeye başladı.

ABD'de 40 yıl yaşayıp 2017'de eşini kaybeden 58 yaşındaki 4 çocuk annesi Sevilay Eisen, İzmir'e yerleşti.

Mayıs ayında başlayan sırt ve bel ağrılarının artmasıyla hareket etmekte zorlanmaya başlayan ve zamanla tüm gününü yatakta geçiren Eisen'e kentteki özel bir üniversite hastanesinin beyin ve sinir cerrahisi bölümünde görevli Opr. Dr. Murat Düzgün tarafından omurgada kemik erimesine bağlı çökme kırığı teşhisi konuldu.

Düzgün, hastasının ilerleyen yaşı ve mevcut hastalıkları nedeniyle vertebroplasti adı verilen ve kemik çimentosuyla kırık hattının sağlamlaştırıldığı ameliyatı yapmaya karar verdi.

Yaklaşık 2 saat süren operasyonda, hastaya genel anestezi uygulanmadan skopi adı verilen bir görüntüleme cihazıyla çökme kırığı yaşanılan kemiğe kemik çimentosu enjekte edildi.

Operasyondan bir süre sonra ayağa kalkıp adım atmaya başlayan Eisen, fizik tedavi sayesinde artık rahat bir şekilde yürümenin mutluluğunu yaşıyor.

"Yeniden doğmuş gibiyim, artık eskisi gibi yürüyebiliyorum"

Sevilay Eisen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşamı boyunca hep hareketli olduğunu, bel ve sırt ağrıları başlayınca yaşam kalitesinin azaldığını söyledi.

Son zamanlarda ağrılarının dayanılmaz bir hale geldiğini belirten Eisen, "Adım atamıyordum, hayatımı yatağa bağlı sürdürmekten çok korkuyordum. Ailem tarafından tekerlekli sandalyeyle hastaneye getirildiğimde her yerim titriyordu." dedi.

Eisen, getirildiği hastanedeki tedavi olanaklarını ve doktoru Düzgün'ü tanıyınca ABD'de tedavi olmaktan vazgeçtiğini, tedavi sürecinin hemen başlaması için onay verdiğini aktardı.

Hastanedeki tüm sağlık çalışanlarının kendisi için seferber olduğunu anlatan Eisen, şunları kaydetti:

"Doktorum, omurgamda kemik erimesine bağlı çökme kırığının olduğunu söyledi. Ben ameliyat olmaktan korktuğum için önceleri çok korktum ama tedavi yönteminin çok zor olmadığını, 2 saat süren bir operasyonla beni yeniden ayağa kaldıracağını söyledi. Kırığın olduğu yere kemik çimentosu uygulanmasının ardından ben yeniden yürümeye başladım. Tekerlekli sandalye ile geldiğim hastaneden yürüyerek ayrıldım. Yeniden doğmuş gibiyim, artık eskisi gibi yürüyebiliyorum."

"Yüzünün gülmesi beni de mutlu ediyor"

Opr. Dr. Murat Düzgün de hastalarının kendilerine başvurduğunda çok umutsuz olduğunu, yeniden ayağa kalkıp yürüyemeyeceği için çok korktuğunu söylediğini ifade etti.

Hastasına kemik çimentosu kullanılarak kırık hattının sağlamlaştırıldığı ameliyatı yapmaya karar verdiğini dile getiren Düzgün, "Bu yöntemin Türkiye'de uygulandığı önemli hastanelerden biriyiz. Eğer hastamız tedavi edilmeseydi ileriki dönemlerde omuriliğinde hayati risklere neden olabilecek sorunlar yaşayabilirdi. Uyguladığımız yöntem hastamızda olumlu yanıt verdi. Sevilay Hanım artık kendi başına yürüyebiliyor. Bir doktor olarak hastamızın yüzünün gülmesi beni de mutlu ediyor." diye konuştu.