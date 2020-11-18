Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 12:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da sağanak etkili oldu. Kentte yaşanan sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri, trafikte ise aksama ve yoğunluk oluştu.
Bazı vatandaşlar caddede yağmurun dinmesini bekledi. Polis ekipleri, ani bastıran yağmur nedeniyle sıkışan trafiği düzenlemeye çalıştı.
Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte yağışın aralıklarla gün boyunca devam etmesi bekleniyor.
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