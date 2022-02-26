Mersin'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "tefecilik" ve "yağma" suçları nedeniyle gözaltına alınan 9 şüpheli ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 5 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kentte 2 gün önce ekipler, "tefecilik" ve "yağma" suçlarına karıştıkları iddia edilen şüphelileri yakalamak için harekete geçmişti.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız pompalı tüfek, mermi ile şarjörler, 3 senet ve başkasına ait tapu ele geçirilmişti.