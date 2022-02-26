Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 11:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tefeci operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyede
[Fotoğraf: DHA]
Mersin'de 2 gün önce tefecilik yaptıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.
Mersin'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "tefecilik" ve "yağma" suçları nedeniyle gözaltına alınan 9 şüpheli ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Emniyetteki sorguları tamamlanan 5 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kentte 2 gün önce ekipler, "tefecilik" ve "yağma" suçlarına karıştıkları iddia edilen şüphelileri yakalamak için harekete geçmişti.
Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız pompalı tüfek, mermi ile şarjörler, 3 senet ve başkasına ait tapu ele geçirilmişti.
Etiketler: Mersin
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