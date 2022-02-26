Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da kara yollarında trafik havadan denetlendi
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'da havadan kara yollarında trafik denetimi gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 2021-2023 Karayolu Trafik Eylem Planı kapsamında Diyarbakır-Şanlıurfa ve Diyarbakır-Elazığ kara yolu üzerinde havadan trafik denetimi yapıldı.
Denetim sonucunda kural ihlali yaptığı tespit edilen 11 araç sürücüsüne toplam 4 bin 694 lira ceza uygulandı.
Açıklamada, "Trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların en aza indirilmesi ve can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi maksadıyla trafik denetimlerine aralıksız olarak devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Diyarbakır Ulaşım Trafik Polis Emniyet Genel Müdürlüğü
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