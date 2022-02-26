Niğde’de son 19 yılda yapılan ve devam eden DSİ yatırımları hakkında yazılı açıklamada bulunan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Niğde’de son 19 yılda su yapıları inşa ederek milletin istifadesine sunduklarını, kentin münbit topraklarını su ile buluşturmak için yatırımların hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

Özellikle modern sulama projelerinin Türkiye için son derece önemli olduğunu belirten Yıldız, şunları kaydetti:

“Son 19 yılda Niğde’de inşa edilen 17 sulama tesisi ile 54 bin 320 dekar zirai arazi sulamaya açıldı. Böylece Niğde’de topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 110 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladık. Niğde’de 4 sulama tesisi inşaatı devam ediyor. Devam eden 4 sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 12 bin 980 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Niğde zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır. Yine son 19 yılda kente 77 tesis ile 959 milyon 238 bin 978 TL yatırım gerçekleştirerek, Niğde’de son 19 yılda 13 baraj, 5 gölet ve 2 içme suyu arıtma tesisi inşa ettik. Diğer taraftan Niğde’nin su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz. Bu kapsamda 2 barajın yapım çalışmaları devam etmektedir."

Niğde’de taşkın riskini azaltmak için son 19 yılda tamamlanan 34 taşkın koruma tesisi ile 49 yerleşim yeri ve 823 dekar arazinin taşkın kontrolünün sağlandığını aktaran Yıldız, şu bilgileri verdi:

"4 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca son 19 yılda, Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında Niğde’de 5 iş tamamlanarak toplam 1 milyon 331 bin 111 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılmıştır. Niğde ilinde 32 yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."