Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da alınan bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'dan uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı.
Ekipler, plakası açıklanmayan otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 91 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan İ.Ç, F.Ç. ve F.G. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: Adıyaman Uyuşturucu Narkotik
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