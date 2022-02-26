Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 11:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da taşların arasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu
[Fotoğraf: AA]
Iğdır'da kara yolu kenarındaki arazide taşların arasına gizlenmiş bir sırt çantasında, 2 kilo 648 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda çalışma yaptı.
Dedektör köpek destekli yol kenarındaki taşlık alanda yapılan aramada, sırt çantası içerisinde 2 kilo 648 gram uyuşturucu madde bulundu.
Uyuşturucuyu bölgede saklayan şüphelilerin tespiti için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Iğdır Uyuşturucu
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