Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 10:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırklareli’nde 9 kaçak göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 9 kaçak göçmen yakalandı.
Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 9 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çağlayık köyünde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada 9 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakaladı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Kırklareli Düzensiz Göçmenler Kaçakçılık
Son Haberler
- 11:53
- 11:44
- 11:48
- 11:46
- 11:52
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz