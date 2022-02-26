Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf. AA]
Suruç'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında bir araçta uyuşturucu ve silah bulunduğunu belirledi.
Ekiplerce 1'i Suriyeli 4 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, 5 tabanca ile bir miktar bonzai ve esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Etiketler: Şanlıurfa Kaçakçılık
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