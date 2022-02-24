Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 10:17Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mersin'de "tefeci" operasyonu
[Fotoğraf: DHA]
Mersin'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.
Mersin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "tefecilik" ve "yağma" suçlarına karıştıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 14 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
[Fotoğraf: DHA]
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, mermi ve şarjörler, 3 senet ve başkasına ait tapu ele geçirildi.
Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Etiketler: Mersin
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