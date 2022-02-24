Bursa'da alınan bilgilere göre henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın, Kemalpaşa Mahallesi Derviş Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. Rüzgârın da etkisi ile yangın bir alt kata sıçradı.

Olay yerine çok sayıda İtfaiye Ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri binayı çevreleyerek söndürme çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 2 saatlik çalışma ile yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.