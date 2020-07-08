Haber Giriş: Kaynak: AA
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 16 milyar lira verdi
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 22 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 15 milyar 999 milyon 999 bin 992 lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının düzenlediği ihaleye 46 milyar 375 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.
Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tcmbSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 12:18
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