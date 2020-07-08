İlçede bulunan okullar ve resmi kurumlar için üretilen el antiseptiği stantları, üretimin ardından yerlerine teslim ediliyor.

Şehit Ramazan Akyürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Emin Beyaztaş, el ile temas etmeden kullanılabilen bir stant ürettiklerini söyledi.

Standın, pedalına basılarak kullanıldığını aktaran Beyaztaş, şunları kaydetti:

"Yaptığımız araştırmaların ardından en kullanışlı olabilecek şekilde tasarladığımız standımızı öğretmenlerimizle birlikte yaptık. Standın yapımında metal teknolojileri ile mobilya ve iç mekan tasarım alanı öğrencilerimiz de çalıştı. İki hafta içerisinde hedeflediğimiz sayıda üretim yaptık. İmalatta on öğrenci ve dört öğretmenimiz görev aldı."