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Güncel
AA 30.04.2024 17:22

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu toplandı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplandı.

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu toplandı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Uslu başkanlığında toplandı.

Uslu, gündeme geçmeden önce yaptığı açıklamada, komisyonun geç toplandığına yönelik iddiaların bulunduğunu belirtti.

TBMM Genel Kurulunda 17 Nisan'da toplantı çağrısının yapılmasının ardından bir gün sonra komisyonun toplandığını ifade eden Uslu, "Komisyon teşekkül ettiği andan itibaren çalışmalarımıza hızlı şekilde başladık, hızlı şekilde bu işi götüreceğiz. Karar alındıktan sonra komisyon olarak görev tevdi edildikten sonra çalışmaya başladık." diye konuştu.

Uslu, komisyonun görevinin başında olduğunu dile getirerek, komisyonun çalışmasıyla bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları arasında bağ kurulmasını doğru bulmadığını söyledi.

Yaşanan kazayı ayrıntılarıyla inceleyeceklerini ifade eden Uslu, şeffaf ve tutarlı bir çalışma ortaya koyarak rapor hazırlayacaklarını bildirdi.

"Bu tür kazaların olmaması için neler yapılması gerekiyor araştıracağız"

Atay Uslu, geniş bir çalışma yapacaklarını, herkesi dinleyeceklerini, hiç kimsenin kafasında soru işareti kalmayacak şekilde raporlama yapacaklarını kaydederek, "İhmal süreçlerini, bu tür kazaların olmaması için neler yapılması gerekiyor araştıracağız. 'Önce insan, önce çevre, sonra madencilik' mimarisinin oluşmasına da katkı sunmaya çalışacağız." dedi.

Bu hafta Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının yetkililerinin dinleneceğini aktaran Uslu, diğer hafta da AFAD, DSİ yetkililerini dinleyeceklerini, firmanın da komisyonda dinlenmesini planladıklarını kaydetti.

Atay Uslu, "Benim teklifim, haftaya İliç'e giderek bölgede salı ve çarşamba günleri incelemelerimizi yapmaktır." diye konuştu.

Milletvekillerinin de açıklamalarının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinin dinlenmesine geçildi.

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