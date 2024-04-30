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Güncel
AA 30.04.2024 17:25

Bartın Üniversitesi "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) Kutlubey, Ağdacı, Ulus ve Kurucaşile yerleşkeleri "Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi" aldı.

Bartın Üniversitesi "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında çalışmalar kararlılıkla devam ediyor.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde kaynakları korumak ve ortak yarınlara temiz bir dünya bırakmak amacıyla 2018'de uygulanmaya başlayan projede, BARÜ'nün Kutlubey, Ağdacı, Ulus ve Kurucaşile yerleşkeleri "Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi" alma başarısı gösterdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün çeşitli ölçütlerde yaptığı değerlendirmeler sonucunda tüm yerleşkeleriyle sıfır atık belgesi almaya hak kazanan ilk yükseköğretim kurumlarından biri olan BARÜ'de kararlılıkla uygulanan sıfır atık yönetim sistemi tescillendi.

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, uygulamaların, üniversitenin tüm birimlerinde kurum kültürü haline geldiğini belirterek, sürdürülebilir gelecek ve iklim değişikliğine uyum ve dayanım noktasında yürütülen çalışmalarla önemli kazanımlar elde ettiklerini anlattı.

Elde edilen belgenin el birliğiyle gösterilen çabanın sonucu olduğuna değinen Uzun, şunları kaydetti:

"Gelecek nesillerin emaneti olan çevremizi, yarınlara daha temiz ve yaşanabilir bırakmak için üniversitemizde hayata geçirilen sıfır atık uygulamalarını kültürel pratiğe dönüştürüyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz pek çok çalışma ve bilimsel proje neticesinde tonlarca atığı geri dönüşümle ekonomiye kazandırırken, sürdürülebilir ekosistem oluşturulmasına katkıda bulunuyoruz. Kararlılıkla uyguladığımız çalışmalardaki başarılarımızın 'Sıfır Atık Belgesi' ile taçlandırılması çevreye duyarlı ve bu alanda farkındalık oluşturma konusunda örnek bir üniversite olma konusunda bizleri daha da motive ediyor. Bu uğurda büyük hassasiyet gösteren Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenlerine gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

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