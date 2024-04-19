TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu ilk toplantısını yaptı

Meclis Araştırma Komisyonu, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağı kazasında, toprak kaymasının tüm yönleriyle araştırılarak muhtemel kazaların önlenmesi için kurulan komisyonda ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Komisyon başkanlığına AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu seçildi. Komisyon Başkanvekilliğine AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Komisyon Sözcülüğüne MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, katip üyeliğine CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül seçildi.

"Çalışacağız, dinleyeceğiz, yerinde incelemeler yapacağız"

Komisyon başkanı Uslu, konuşmasında, İliç'te yaşanan kazanın Türk milletini derinden üzdüğünü, hala toprak altında bulunan 8 işçiye bir an önce ulaşılmasını temenni ettiklerini söyledi.

Kazada 10 milyon metreküpten fazla toprak kütlesinin kaydığına dikkat çeken Uslu, işçilerin kurtarılması için olayın ilk anından itibaren tüm kurum ve kuruluşların çalışmaya başladığını, heyelan riski nedeniyle bir süre ara verilen arama-kurtarma çalışmalarının 24 saat boyunca sürdürüldüğünü söyledi.

Uslu, kaza sonrası toprakta, havada, suda kirlenme konusunda spekülasyonlar olduğunu ancak ilgili bakanlıkların kontrollerinde bir olumsuzluğa rastlanmadığını açıkladı.

"İhmallerin ortaya çıkarılması için bir rapor düzenleyeceğiz"

Araştırma komisyonunun Mecliste grubu bulunan tüm partilerin ortak kararıyla kurulduğunu söyleyen Uslu, şöyle konuştu:

"Bu komisyonu birlikte kurduk, birlikte çalışacağız. Başkanlığı ben üstlendim ama buradaki her bir arkadaşımız başkandır. Herkes fikrini, talebini, düşüncesini rahatlıkla dile getirebilir. Hep birlikte bu sürecin onarılması ve bundan sonra bu tür kazaların önlenmesi için ne yapılması gerekiyorsa çalışacağız. Milletimizin bize verdiği yükümlülüğü sonuna kadar yerine getireceğiz. Çalışacağız, dinleyeceğiz, yerinde incelemeler yapacağız ve hem bundan sonra bu tür kazaların olmaması hem de bu kazadaki sorumluların cezalandırılması ve ihmallerin ortaya çıkarılması için güzel bir rapor düzenleyeceğiz."