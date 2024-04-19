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Güncel
AA 19.04.2024 10:13

Akrep teması sonucu hayatını kaybeden kişi toprağa verildi

Samsun'un Havza ilçesinde akreple temas ettikten sonra yolcu otobüsünde fenalaşarak öldüğü öne sürülen kişinin cenazesi Kayseri'de defnedildi.

Akrep teması sonucu hayatını kaybeden kişi toprağa verildi
[Fotograf: AA]

Kayseri'den yolcu otobüsüyle yola çıkan ve Samsun'un Havza ilçesindeyken fenalaşınca sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Bilal Y. için Hulusi Akar Camisi'nde tören düzenlendi.

Bilal Y'.nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kocasinan ilçesi Hasancı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Bilal Y.'nin, dün kaldırıldığı ve hayatını kaybettiği Havza Devlet Hastanesi'nde görevlilere, akreple temas ettiğini ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu söylediği öne sürüldü.

Törenin ardından cenazeye katılanlarla basın mensupları arasında arbede yaşandı.

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