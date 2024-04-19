Akrep teması sonucu hayatını kaybeden kişi toprağa verildi

Kayseri'den yolcu otobüsüyle yola çıkan ve Samsun'un Havza ilçesindeyken fenalaşınca sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Bilal Y. için Hulusi Akar Camisi'nde tören düzenlendi.

Bilal Y'.nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kocasinan ilçesi Hasancı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Bilal Y.'nin, dün kaldırıldığı ve hayatını kaybettiği Havza Devlet Hastanesi'nde görevlilere, akreple temas ettiğini ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu söylediği öne sürüldü.

Törenin ardından cenazeye katılanlarla basın mensupları arasında arbede yaşandı.