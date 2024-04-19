Erzincan'da define avcısı yakalandı

Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Otlukbeli İlçe Emniyeti'nin ortak çalışmalarıyla yapılan operasyonda define avcısı F.A. yakalandı.

F.A.'ya ait araç, ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada; 2 adet dijital define arama detektörü, 2 adet el metal detektörü, 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 14 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet 40 cm çaplı gümüş tepsi, 7 adet metal kemer tokası, 1 adet gümüş sikke, 18 adet ok ucu, 1 adet bakır bilezik, 3 adet bakır yüzük, 52 adet tarihi eser niteliğinde metal obje, 1 adet metal hançer, 1 adet kırık metal çan ele geçirildi.

F.A.'ın işlemleri devam ediyor.