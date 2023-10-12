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Güncel
AA 12.10.2023 14:31

TBMM Genel Kurulu'nda kapalı oturuma geçildi

TBMM Genel Kurulu'nda, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturuma geçildi.

TBMM Genel Kurulu'nda kapalı oturuma geçildi

Genel Kurul, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Kurtulmuş, yaptığı konuşmanın ardından, yürütmenin, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin milletvekillerini bilgilendirmek için söz talebi olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yürütme için 20, Mecliste grubu bulunan siyasi parti temsilcileri için 10 ve grubu bulunmayan bir milletvekili için 5 dakika konuşma süresi tanıyacağını belirtti.

Numan Kurtulmuş, AK Parti Grubu'nun, oturumun kapalı yapılmasına ilişkin önergesini oylamaya sundu. Önergenin kabul edilmesinin ardından Kurtulmuş, Genel Kurul Salonu'nda bulunabilecek üyeler dışında salonun boşaltılmasını istedi. Daha sonra kapalı oturuma geçildi.

Kapalı oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin, milletvekillerini bilgilendirecek.

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