Açık 18.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 12.10.2023 14:11

Samsun'da 1 kilo 275 gram uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde 1 kilo 275 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Samsun'da 1 kilo 275 gram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: Getty]

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 184 kişi ve 65 araç sorgulaması yapıldı.

Denetimlerde 1 kilo 30 gram esrar, 83 sentetik ecza, 1 hassas terazi, 6 uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat, 3 ruhsatsız tabanca, 34 tabanca fişeği, 1 pompalı tüfek, 4 kartuş ele geçirildi.

Uyuşturucu madde kullanmak suçundan 7 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şüpheli ile basit yaralama suçundan kesinleşmiş 10 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Ayrıca ekipler, Bafra ilçesi Meşelitürkmenler Mahallesi'nde bir şüphelinin ikametine düzenledikleri operasyonda 245 gram esrar buldu.

Şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

ETİKETLER
Uyuşturucu Samsun
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 51 obje, 14 sikke ve kılıç ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:22
Hollywood'da grev yapan oyuncuların yapımcılarla görüşmeleri askıya alındı
14:15
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Azerbaycan'a geldi
14:18
Van Gölü'nde 4,7 büyüklüğünde deprem
14:11
Cezayir'den Arap Birliğinin yayımladığı bildirideki "tarafların kınanması" maddesine çekince
14:25
TBMM'de 'Filistin' oturumu
14:09
Bakan Yerlikaya'dan İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklama
Gazze'deki Filistinli gruplar İsrail'in Sderot şehrine çok sayıda roket attı
Gazze'deki Filistinli gruplar İsrail'in Sderot şehrine çok sayıda roket attı
FOTO FOKUS
TRT Haber Sderot'ta İsrail askerlerinin kara harekatı hazırlıklarını görüntüledi
TRT Haber Sderot'ta İsrail askerlerinin kara harekatı hazırlıklarını görüntüledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ