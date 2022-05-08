"Bir evladı sevmek, merhametle, sonsuz şefkatle sarmak, korumak, gözü gibi sakınmak, kendi canından öte can bilmek, annelerimizin yüreğinin yüceliğini ifade etmekte yeterli olmayacak." ifadesini kullanan Şentop, sevgi evlerinde gönüllü annelik yapan, evlerinin kapılarını sonsuz sevgi ve şefkatle ardına kadar açan koruyucu anneler ile dünyanın her coğrafyasında en yüce duygularıyla ömürlerini çocukların ömürlerine adayan tüm annelere şükranlarını sundu.

TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Gözlerinden sakınarak yetiştirip büyüttükleri evlatlarını, ömrünün baharında vatana emanet eden şehit annelerimizin, hasretle, acıyla kendi çocuklarından öte tüm evlatlar için mücadele eden Diyarbakır annelerimizin hürmetle ellerinden öpüyoruz. Cenabıhak yüreklerimizde hiç bitmeyen hasretleriyle, hüzünleriyle ahirete irtihal etmiş annelerimize rahmet eylesin. Üzerimizdeki emekleri, koşulsuz sevgileriyle, hayır dualarını almak niyazımızla hayatımızın ışığı, gözlerimizin nuru, başlarımızın tacı annelerimizin, Sevgili Annem'in, her çocuğa, cana, tabiata anne kalbiyle yaklaşan tüm kadınların Anneler Günü kutlu olsun."