Haber Giriş: 8 Mayıs 2022 Pazar 10:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da hangi yollar kapatılacak? İşte 8 Mayıs Pazar günü trafiğe kapatılacak yollar...
Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle İstanbul'da 8 Mayıs Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Pazar günü İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar belirlendi. İstanbul’da şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yenikapı Miting Alanı’nda 8 Mayıs Pazar günü yapılacak Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle saat 11.00’den itibaren bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı belirtildi.
Trafiğe kapatılacak yollar;
Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan cadde ve sokaklar, Namık Kemal Caddesi’ne bağlantıya uygun noktalardan trafiğe kapatılacaktır.
Alternatif güzergâhlar;
Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı.
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