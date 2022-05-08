Pazar günü İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar belirlendi. İstanbul’da şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yenikapı Miting Alanı’nda 8 Mayıs Pazar günü yapılacak Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle saat 11.00’den itibaren bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Trafiğe kapatılacak yollar;

Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan cadde ve sokaklar, Namık Kemal Caddesi’ne bağlantıya uygun noktalardan trafiğe kapatılacaktır.

Alternatif güzergâhlar;

Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı.