Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 12:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tavşanlı'da uyuşturucu taciri tutuklandı
[Fotoğraf: İHA]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.
Kütahya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri yapılan çalışmalar neticesinde R.G. isimli torbacıyı evinde satışa hazır pakaetlerle yakaladı.
Polis, Tunçbilek beldesinde yakalanan kişinin ikametinde yaptığı aramada satışa hazır alüminyum folyolara sarılmış toplam 27 gram metamfetamin ve 5 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli R.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Uyuşturucu
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