Gençler, Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezinde düzenlenen programda çocuklarla ebru, hat sanatı, resim, yüz boyama etkinliği yaptı, zeka oyunları oynadı.

Tatvan Gençlik Merkezi Müdürü Burhanettin Avşar, gençlerin sosyal medya bağımlılığından uzak, hayatın her alanında yer almalarını sağlamak istediklerini söyledi.

Bu amaçla "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" adıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini anlatan Avşar, "Müdürlerimiz, gençlik liderlerimiz, eğitmenlerimiz ve gönüllü gençlerimizle yaptığımız organizasyona halkımızın ilgisi yoğun oldu. Çocuklar ve gençler etkinliklerden yararlanarak güzel bir gün geçirdi." diye konuştu.

Etkinliğe Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, Tatvan Gençlik Merkezi üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA