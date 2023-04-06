Tatvan'da "Maketlerle Siyer-i Nebi Sergisi" açıldı

Tatvan Belediyesi Yaşam Alışveriş Merkezi'nde 3 gün sürecek sergide 18 eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergiyi ziyaret eden Tatvan Müftüsü Zahit Demirel, eserlerin hazırlanmasında ve serginin açılmasında emeği olanlara teşekkür etti.

Sergi hakkında açıklama yapan Demirel, "Peygamber efendimizin hayatı ve yaşantısı döneminde meydana gelen önemli olayları maketlerle anlatmaya çalıştık. Bu mübarek ayda halkımıza bu hususta bir katkımız olsun istedik. Halkımızın çok büyük ilgisini gördük" dedi.