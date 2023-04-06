Muş'ta kadınların mukabele geleneği sürüyor

Bilgi Evleri yöneticisi Zeliha Kartal, ramazan boyunca kadınların mukabele geleneğini yaşatmaya çalıştığını söyledi.

Deprem bölgesindeki vatandaşlar için dua ettiklerini belirten Kartal, şunları kaydetti:

"Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın. Önceki yıllarda mukabele, teravih ve iftar programlarımızı bilgi evlerimizde yapıyorduk. Bu yıl iftar sofralarımızı deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza gönderdik. 4 bilgi evimiz ve Porsor Ana Kadın Kültür Merkezimizde mevcut meslek edindirme kurslarımızdaki kursiyerler ve yakınlarda oturan vatandaşlarımız da geliyorlar. Onlar da mukabele programlarımıza katılıp, dualarımıza icabet ediyorlar. Yapmış olduğumuz mukabelelerimizi ve dualarımızi depremzede kardeşlerimize bağışlıyoruz"