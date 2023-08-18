Açık 36.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 18.08.2023 17:15

Tatvan'da 70 dönümlük alana güneş enerji santrali kurdu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye tarafından 70 dönümlük alana 3,5 megavat kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali (GES) kuruldu.

Tatvan'da 70 dönümlük alana güneş enerji santrali kurdu
[Fotograf: AA]

Tesiste incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, GES tesisleri sayesinde kendi enerjisini karşılayabilen belediye olmayı hedeflediklerini söyledi.

Belediye olarak 70 dönümlük alana yeni GES kurduklarını söyleyen Geylani, "Kapasitesi yaklaşık 3,5 megavat. Daha önce 1 megavat kapasiteli santralimiz vardı. Bununla beraber 4,5 megavatlık elektrik üretimimiz olacak. Özellikle su depolarında elektrik tüketimi fazla ve belediye bütçemizin büyük kısmını kapsıyordu. Yaptığımız bu santraller sayesinde bu yükten kurtulmuş olacağız" diye konuştu.

Tatvan'da 70 dönümlük alana güneş enerji santrali kurdu

Tesislerin belediye bütçesine katkı sağlayacağını anlatan Geylani, "Burada üretilen elektrik öz tüketim olarak kullanılacak ve elektrik faturalarından düşülecek. Aynı zamanda yeni projelerimiz de var ve bu kapsamda belediye bünyesindeki binalara çatı GES’leri kurarak ek gelir sağlamayı planlıyoruz" dedi.

ETİKETLER
Bitlis
Sıradaki Haber
Osmaniye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:15
FETÖ hükümlüsü meslekten ihraç komiser yardımcısı yakalandı
18:07
KKTC: Gerginliğe BM askerleri ve personelinin tutumu neden oldu
17:53
Diyarbakır'da metruk yapı yıkıldı
17:48
Japonya, Pasifik Okyanusu'nda Rus uçaklarının görülmesinin ardından jetlerini havalandırdı
17:45
Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya 'oy makinesini hackleme girişimi' suçlaması
17:41
Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi büyük olasılıkla Rusya'yla işbirliğinin sonucu
Harran Sarayı kazıları çalışan sayısı artırılarak hızlandırıldı
Harran Sarayı kazıları çalışan sayısı artırılarak hızlandırıldı
FOTO FOKUS
Diyarbakır'da polisten sıcaklardan bunalan çocuklara dondurma ikramı
Diyarbakır'da polisten sıcaklardan bunalan çocuklara dondurma ikramı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ