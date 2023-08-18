Açık 36.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 18.08.2023 16:34

Sinop Valiliğine atanan Özarslan görevine başladı

Valiler Kararnamesi ile Bursa Nilüfer Kaymakamlığı'ndan Sinop Valiliğine atanan Vali Mustafa Özarslan görevine başladı.

Sinop Valiliğine atanan Özarslan görevine başladı

Valilik önünde kurum amirleri tarafından karşılanan Özarslan, selamlaşmanın ardından makamına geçti.

Özarslan, 31 yıl boyunca ülkenin farklı bölgelerinde mülki idare amiri olarak görev yaptığını söyledi.

Sinop Valiliği görevine atanmanın gururunu ve heyecanını yaşadığını vurgulayan Özarslan, kentin yaşam standartlarını daha yukarılara çıkarmak için var güçleriyle çalışacaklarını dile getirdi.

"Sinop’umuz da göreve başlamanın heyecanını ve onurunu yaşıyorum"

Özarslan, yüksek bir enerjiyle Sinop'a hizmet etmeye çalışacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Üç tarafı denizle çevrili, doğal bir liman şehri olan, sahilleri, tarihi yapıları ve denizle, ormanın birbirini kucakladığı Sinop’umuz da göreve başlamanın heyecanını ve onurunu yaşıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Eerdoğa'a ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya tevdi ettikleri bu onurlu görev için şükranlarımı arz ediyorum. Ülkemizin çok farklı noktasında ve bölgelerinde mülki idare olarak görev yaptım. Memleketimizin her köşesi cennetten bir parçadır. Her köşesine hizmet etmek büyük bir onur ve şereftir. 31 yıl önce kaymakam olarak ilk görev yerim olan Bozcaada ilçesinde göreve başlamıştım. Şuanda Sinop Valiliğine başlarken de aynı heyecan ve çalışma aşkı ile doluyum. Benden önceki değerli Valimiz Sayın Erol Karaömeroğlu’na ilimize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Bizim de görevimiz ilimizin yaşam standartlarını teslim aldığımız noktadan daha da yükseklere çıkartmaktır"

Vali Özarslan, kurum amirleriyle basına kapalı olarak değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

ETİKETLER
Sinop
Sıradaki Haber
Şırnak Valisi Cevdet Atay görevine başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:15
FETÖ hükümlüsü meslekten ihraç komiser yardımcısı yakalandı
18:07
KKTC: Gerginliğe BM askerleri ve personelinin tutumu neden oldu
17:53
Diyarbakır'da metruk yapı yıkıldı
17:48
Japonya, Pasifik Okyanusu'nda Rus uçaklarının görülmesinin ardından jetlerini havalandırdı
17:45
Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya 'oy makinesini hackleme girişimi' suçlaması
17:41
Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi büyük olasılıkla Rusya'yla işbirliğinin sonucu
Harran Sarayı kazıları çalışan sayısı artırılarak hızlandırıldı
Harran Sarayı kazıları çalışan sayısı artırılarak hızlandırıldı
FOTO FOKUS
Diyarbakır'da polisten sıcaklardan bunalan çocuklara dondurma ikramı
Diyarbakır'da polisten sıcaklardan bunalan çocuklara dondurma ikramı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ