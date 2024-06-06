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Güncel
AA 06.06.2024 22:39

Tatile giden aile Aksaray’da kaza yaptı: 3 yaralı

Aksaray’da tatile giden ailenin bulunduğu otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje düştü. 3 kişinin yaralandığı kazada otomobil hurdaya döndü.

Tatile giden aile Aksaray’da kaza yaptı: 3 yaralı

Kaza, Aksaray - Konya Kara yolunun 15. kilometresi Kutlu köyü yakınlarında meydana geldi.

3 kişi yaralandı

Muğla’dan memleketi Kayseri’ye Kurban Bayramı tatili için yola çıkan B.U. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje düştü. Refüj bariyerlerine çarparak durabilen ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan D.Ü. (58) ile E.Ü. (23) yaralandı.

Tatile giden aile Aksaray’da kaza yaptı: 3 yaralı

Diğer araç sürücülerin bildirmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yarılılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken polis ve jandarma ekipleri de yolda güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili inceleme yaptı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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