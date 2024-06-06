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Güncel
AA 06.06.2024 22:08

Kayseri'de bir genç evde yangın çıkardı, 4 kişi dumandan etkilendi

Kayseri'de bir genç, kız arkadaşını dövdükleri gerekçesiyle tartıştığı ailesiyle birlikte yaşadığı evi ateşe verdi, apartmana yayılan dumandan 4 kişi etkilendi.

Kayseri'de bir genç evde yangın çıkardı, 4 kişi dumandan etkilendi
[Fotograf: İHA]

İddiaya göre, A.P, Yenişehir Mahallesi Ferman Sokak'taki 3 katlı bir apartmanda bulunan evde, kız arkadaşını dövdükleri gerekçesiyle ailesiyle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda, A.P, evi ateşe verdikten sonra kaçtı.

Kayseri'de bir genç evde yangın çıkardı, 4 kişi dumandan etkilendi

4 kişi tahliye edildi

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangın nedeniyle apartmanda mahsur kalan 4 kişiyi merdiven yardımıyla tahliye etti.

Yangından etkilenen 4 kişiye ambulansta müdahalede bulunuldu.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, A.P, polis ekiplerince yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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