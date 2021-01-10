Haber Giriş: 10 Ocak 2021 Pazar 15:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Taşova'da odun yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Taşova ilçesinde odun yüklü kamyonda çıkan yangın odunlara sıçramadan söndürüldü.
Amasya'da alınan bilgiye göre, Yeşiltepe köyü eski orman deposu yolunda Şafak Beyazoğlu'nun kullandığı plakası belirlenemeyen odun yüklü kamyon, hareket halindeyken motor kısmından alev aldı.
Kamyonu durduran sürücünün ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri yangını odunlara sıçramadan söndürdü.
Yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.
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