Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Taş ocağından hırsızlık
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Atakum ilçesinde taş ocağından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksu Mahallesi'nde faaliyet gösteren taş ocağından hırsızlık yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, şüphelilerin önceki gün taş ocağından 4 su motoru, 900 metre elektrik kablosu ve 500 kilogram civarında hurda demir çaldığını belirledi.
[Fotoğraf: AA]
Malzemelerin taşındığı araçtan şüphelilere ulaşan ekipler, F.S, U.U. ile M.B'yi yakaladı. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Tekkeköy ilçesinde bir hurdacıya satıldığı tespit edilen malzemelere de el konuldu.
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