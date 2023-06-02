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Güncel
DHA 02.06.2023 13:55

Tartıştığı arkadaşını sokak ortasında öldürdü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Murat Ofluoğlu tartıştığı arkadaşı Cihat Can'ı sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdü.

Tartıştığı arkadaşını sokak ortasında öldürdü
[Fotograf: DHA]

Birlikte yürüyen Cihat Can ile Murat Ofluoğlu, sokak ortasında tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü.Murat Ofluoğlu, yanındaki tabancayla Cihat Can'a ateş etti.Can, kanlar içerisinde yere yığıldı, Ofluoğlu ise olay yerinden kaçtı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Can, hayatını kaybetti.

Kaçan Ofluoğlu da olayın yaşandığı sokaktaki evinde yakalanıp, gözaltına alındı.

Şüphelinin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.

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