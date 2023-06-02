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Güncel
İHA 02.06.2023 13:49

Kur’an kursu öğrencilerinden yıl sonu etkinliği

Bitlis Hüsrevpaşa 4-6 yaş Kur'an Kursunda yılsonu etkinliği düzenlendi.

Kur’an kursu öğrencilerinden yıl sonu etkinliği

Bitlis İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani ve İl Müftü Yardımcısı Gülnihal Bora’nın katılımlarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler tarafından Kur'an okundu, hadisler ve ilahiler söylendi.

İl Müftüsü Geylani, çocuklara en iyi şekilde sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Çocukların Kur'an ile büyütülmesini söyleyen Geylani, çocukların temeli nasıl alırsa öyle devam ettiklerini ifade etti. Müftü Geylani ve Müftü Yardımcısı Bora, çocuklara belgelerini takdim ederek hediye verdi. İl Müftüsü Geylani’nin Kur’an kursu öğreticilerine ve velilere teşekkür ettiği program yapılan dualar ile sona erdi.

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