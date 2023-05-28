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Güncel
İHA 28.05.2023 16:08

Tartışma seslerine çıktı, dükkanının önünde vuruldu

Aksaray'da iş yerinin önünde tartışan kişilere bakmak için dükkandan çıkan oto tamircisi, tabanca ile açılan ateşte vurularak yaralandı.

Tartışma seslerine çıktı, dükkanının önünde vuruldu
[Fotograf: DHA]

Yeni Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi İshak Yılmaz, iddiaya göre; iş yerinin önünde tartışan kişilerin sesini duyunca dışarı çıktı.

Bu sırada tabanca ile açılan ateşte Yılmaz bacağından yaralandı.

Yılmaz yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulansla götürülen Yılmaz, tedaviye alındı.

Yılmaz, ilk ifadesinde, "İş yerinin önünden tartışma sesleri geliyordu. Bunun üzerine dışarı çıkıp, baktığım sırada birisi tabancayla ateş etti ve bacağımdan yaralandım" dedi.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

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