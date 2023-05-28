Çok Bulutlu 20.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 28.05.2023 15:57

Kırıkkale'de hasta çift sağlık görevlilerinin yardımıyla oy kullandı

Kırıkkale'de hasta çift, ambulansla götürüldükleri okulda Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verdi.

Kırıkkale'de hasta çift sağlık görevlilerinin yardımıyla oy kullandı

Yenimahalle'deki evlerinden rahatsızlıkları nedeniyle oy kullanmaya gidemeyen 63 yaşındaki Çelebi ve 64 yaşındaki eşi Zöhre Köksal, ambulansla Şehit Ali Tonga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne getirildi.

Köksal çifti, sağlık görevlilerince ambulanstan alınarak oy kullanacakları sınıfa kadar götürüldü.

Oylarını kullandıktan sonra tekrar ambulansa getirilen Çelebi Köksal, görevlilere teşekkür ederek, "Allah razı olsun, hepsine minnettarım" dedi.

Zöhre Köksal da kendilerine yardımcı oldukları için sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

ETİKETLER
Kırıkkale
Sıradaki Haber
Engelli ve hasta seçmenler sandıklara götürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:37
Eski MHP Balıkesir İl Başkanı Yaraş, inşaat demirlerinin üzerine düşerek hayatını kaybetti
16:26
110 yaşında sandığa gitti
15:55
Pakistan'da çığ altında kalan 70 yaşındaki kişi, yaklaşık 28 saat sonra kurtarıldı
15:20
12 seçmenli köy sandığa gitti
15:07
Ahlat'taki Ahıska Türkleri oy kullandı
15:09
Nijerya'da 115 mahkum için af kararı çıkarıldı
İzmir Menemen'de oylarını kullanan üreticiler çilek hasadına devam etti
İzmir Menemen'de oylarını kullanan üreticiler çilek hasadına devam etti
FOTO FOKUS
Kazak giydirdiği kuzusuyla sandık başına gitti
Kazak giydirdiği kuzusuyla sandık başına gitti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ