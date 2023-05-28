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Güncel
AA 28.05.2023 15:43

Engelli ve hasta seçmenler sandıklara götürüldü

Kocaeli ve Bolu'da engeli veya hastalığı bulunan seçmenler, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanma merkezlerine ulaştırıldı.

Engelli ve hasta seçmenler sandıklara götürüldü

Türkiye'de oy verme işleminin başladığı saatten itibaren vatandaşlar, demokratik haklarını kullanmak için sandık başına gitti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, engellilerin sandıklara gidebilmesi için çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda Engelsiz Taksi ile engelli ve hasta seçmenler sandıklara ulaştırıldı. Yaşlılığa bağlı yürüme güçlüğü çeken 69 yaşındaki Kıymet Altın, belediye personelinin yardımıyla evinden alınarak oy kullanacağı Leyla Atakan İlkokulu'na götürüldü. Oyunu kullanan Altın, verilen hizmetten memnun kaldıklarını söyledi. Kıymet Altın'ın eşi Aydın Altın da belediyeden yardım talebinde bulunduklarını belirterek, "Seçimler herkese hayırlı olsun. Daha önce güçlük çekmiştik sandığa gelmekte. Devletimizden Allah razı olsun. Evimizden alıp tekrar evimize bırakıyorlar" diye konuştu.

Bolu

Bolu'da 93 yaşındaki engelli kadın ambulansla oy vermeye gitti.

Çıkınlar Mahallesi Reşat Nuri Gültekin Sokak 500 Evler Sitesi K Blokta kalan ve yaklaşık 10 yıl önce felç geçiren 93 yaşındaki Sehure Yaman'ın yakınları, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'nü arayarak, yardım istedi. Sağlık ekipleri tarafından kaldığı daireden indirerek ambulansa taşınan Yaman, 60. Yıl İlkokulun 1100 Nolu sandıkta oyunu kullandı. İl Sağlık müdürlüğü ekipleri, gün boyunca 83 personel, 53 hizmet aracı, 17 ambulans ile il genelinde oy kullanmak isteyenlere yardımcı olacak.

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