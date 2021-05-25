Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, kuraklığa, soğuk havaya ve hastalıklara dayanıklı, yerli ve milli çeşitlerin kullanımını yaygınlaştırmak için "Yerli ve milli tohumlarımızın ulaşmadığı çiftçi kalmasın" sloganıyla Ballıca Mahallesi'nde 15 dekarlık alanda ekmeklik buğday çeşitleri ekildi.

Buğdaylar, Mersin Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, Müdür yardımcıları Mustafa Can ve Mustafa Nevzat Zayim, Şube Müdürü Azmi Murat Eredem ile Tarsus Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan'ın katıldığı etkinlikle hasat edildi.

Abalı, yerli ve milli çeşitlerin üreticilere hayırlı olmasını diledi.