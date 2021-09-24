Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 12:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarsus’ta gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (ARŞİV)]
Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir iş yerinde gümrük kaçağı ürünler bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Polis, adreste yaptığı aramada 10 gümrük kaçağı cep telefonu buldu.
Etiketler: Mersin Kaçakçılık
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