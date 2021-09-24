Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 12:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliye işlem yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliye yasal işlem yapıldı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine Arıtaş Mahallesi'nde içerisinde 5 kişinin bulunduğu bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu madde kullanım aparatı bulundu.
Olayla ilgili 5 şüpheliye yasal işlem yapıldı.
Etiketler: Kahramanmaraş Uyuşturucu Narkotik
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