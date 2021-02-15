Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 13:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarsus Müftüsü Can, engelli ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti
[Fotoğraf: AA]
Tarsus İlçe Müftüsü Ali Can, Engelli Hizmetleri Koordinatörlüğü Projesi kapsamında engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.
Tarsus İlçe Müftüsü Ali Can, proje kapsamında engelli ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek onlara moral verdiklerini söyledi.
Can, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik projeler üretmeye devam edeceklerini belirtti.
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