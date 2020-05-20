İlçede çiftçi Orhan Zengin, boş arazide bir kolinin içinde bulduğu ve 1 aylık oldukları belirtilen yavru köpekleri evine götürdü.

Zengin, sıcaktan ve açlıktan bitkin düşen yavru köpekleri, karınlarını doyurduktan sonra Karapınar Belediyesi Hayvan Barınağına teslim etti.

Tarlasına çalışmak için giderken yavru köpekleri bulduğunu belirten Zengin, şunları kaydetti:

"Aracımla giderken koliden dışarı çıkan yavru enikleri gördüm. Tarlaya gitmekten vazgeçip hemen yaylaya döndüm. Yola çıkabilirler ve araba çarpabilirdi veya açlıktan ölebilirlerdi. Bitkin düşen yavruları yaylaya getirip güzelce doyurup dinlendirdim. Daha sonra yetkililere haber ettim. Köpek yavrularının hayatta kalmasına vesile olduğum için mutlu oldum. Şimdi köpek yavruları emin ellerde."

Zengin, 5 yaşındaki oğlu Sadettin'in ise yavru köpeklerin götürülmesine çok üzüldüğünü söyledi.