Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçilere destek ödemesi devam ediyor. 291 milyon 220 bin 778 liralık destek ödemesi bugün hak sahiplerinin hesabına aktarılacak.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" ifadesini kullandı.

291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemelerini yarın (Cuma günü) çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.



Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/MPm0nCrfLu — Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) March 24, 2022

Bakan Kirişci hangi kalemde ne kadar ödeme yapılacağı bilgisini de paylaştı.

Buna göre, çay prim desteği için 188 milyon 486 bin 279 lira ödeme yapılacak.

Hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak da yaklaşık 89 milyon 90 bin liralık tutar çiftçilerin hesabına yatırılacak.

Biyolojik mücadele desteği için hak sahiplerine 11 milyon 722 bin lira, hayvan gen hakları desteği için ise 1 milyon 921 bin 955 lira ödenecek.

Bakan Kirişci paylaşımında "Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.