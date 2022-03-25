Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 09:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 25 Mart 2022 güncel dolar kuru…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 14,8170 liradan, euro 16,3420 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,8150 liradan alınan dolar 14,8170 liradan satılıyor. 16,3400 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 16,3420 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,8400 lira, euronun satış fiyatı ise 16,2990 lira olmuştu.
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